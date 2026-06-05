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Bea Cukai Kenalkan Proses Ekspor-Impor dan Pengawasan Kepabeanan kepada Mahasiswa

Bea Cukai Kenalkan Proses Ekspor-Impor dan Pengawasan Kepabeanan kepada Mahasiswa
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Bea Cukai Tanjung Priok memperkuat literasi kepabeanan dan cukai di kalangan akademisi melalui kegiatan edukasi dan kunjungan lapangan bagi mahasiswa. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok memperkuat literasi kepabeanan dan cukai di kalangan akademisi melalui kegiatan edukasi dan kunjungan lapangan bagi mahasiswa.

Kunjungan itu bertujuan untuk mempelajari secara langsung proses bisnis kepabeanan dan cukai di kawasan pelabuhan.

Sepanjang Mei 2026, Bea Cukai menerika kunjungan mahasiswa dari dua universitas.

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Pertama mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta pada Selasa (5/5) dan mahasiswa dari Program Studi Perdagangan Internasional Universitas Widyatama Bandung pada Selasa (12/5).

Kedua kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 165 mahasiswa beserta dosen pendamping.

Kunjungan mahasiswa UPN Veteran Jakarta diikuti sekitar 100 peserta, sedangkan Universitas Widyatama sebanyak 65 mahasiswa.

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Rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pemaparan materi di Aula Sinergi KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan kunjungan lapangan ke Terminal Peti Kemas New Priok Container Terminal (NPCT 1).

Dalam sesi pemaparan materi, peserta memperoleh penjelasan mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, peran Bea Cukai sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance, serta gambaran umum proses kepabeanan dan prosedur ekspor-impor di pelabuhan.

Bea Cukai Tanjung Priok memperkuat literasi kepabeanan dan cukai di kalangan akademisi melalui kegiatan edukasi dan kunjungan lapangan bagi mahasiswa.

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