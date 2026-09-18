Bea Cukai Kendari Lepas Ekspor Tepung Terigu dan VCO
jpnn.com, KONAWE SELATAN - Bea Cukai Kendari melepas ekspor perdana tepung tapioka milik PT Agri Cassava Makmur dan Virgin Coconut Oil (VCO) milik PT Sofi Agro Industries, di Konawe Selatan, Kamis (10/9).
Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono mengatakan keberhasilan ekspor perdana tersebut merupakan hasil kolaborasi dan asistensi yang dilakukan secara intensif oleh Bea Cukai bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Pendampingan kami berikan mulai dari pemahaman prosedur kepabeanan, pemenuhan persyaratan ekspor, koordinasi lintas instansi, hingga penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi perusahaan sehingga siap melakukan ekspor secara mandiri," ujarnya.
Menurut Taufik, asistensi yang berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk mendorong lahirnya eksportir baru dan memperluas akses pasar produk unggulan Sulawesi Tenggara.
Melalui kegiatan ini, Bea Cukai Kendari menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan, pengawasan, dan pendampingan kepada pelaku usaha guna meningkatkan kinerja ekspor daerah.
"Pelepasan ekspor perdana tepung tapioka dan VCO ini kami harap dapat menjadi pemicu bagi komoditas unggulan lainnya untuk memasuki pasar global, sekaligus mendorong peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara," tutup Taufik. (jpnn)
Bea Cukai Kendari melepas ekspor perdana tepung tapioka milik PT Agri Cassava Makmur dan Virgin Coconut Oil (VCO) milik PT Sofi Agro Industries.
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
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