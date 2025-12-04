Bea Cukai Kendari Tegaskan Dukung Pelaku Usaha di Sulawesi Tenggara Tembus Ekspor

jpnn.com, KENDARI - Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pelaku usaha di Sulawesi Tenggara untuk menembus pasar global.

Penegasan itu disampaikan di acara pelepasan ekspor 11,73 ton cumi-cumi ke pasar Vietnam oleh perusahaan asal Kendari, PT Yanagi Histalaraya.

Taufik mengatakan Bea Cukai Kendari akan selalu memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha di Sulawesi Tenggara, mulai dari pemetaan potensi ekspor, asistensi, hingga pelaksanaan ekspor.

“Seluruh layanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Kami hadir untuk mempermudah,” kata Taufik.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, M.Ling di acara pelepasan ekspor yang dilaksanakan pada Selasa (28/10/2025) menyampaikan terima kasih kepada Bea Cukai Kendari atas peran strategisnya dalam memberikan kemudahan layanan ekspor serta membangun sinergi lintas Lembaga.

"Sehingga proses ekspor dapat terlaksana dengan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wagub Hugua.

Dia juga menegaskan harapannya agar Sulawesi Tenggara ke depan dapat memperbanyak ekspor langsung secara mandiri.

Menurutnya, dengan adanya dukungan Bea Cukai Kendari yang responsif dan kolaboratif, potensi ekspor daerah dapat terus ditingkatkan tanpa bergantung pada pelabuhan ekspor di luar provinsi.