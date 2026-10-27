Bea Cukai Lhokseumawe Resmi Terbitkan NPPBKC untuk CV Rencong Makmur Sejahtera

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo menyerahkan piagam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada Direktur CV Rencong Makmur Sejahtera, Zulfadli.

Penyerahan piagam NPPBKC tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Senin (28/9).

CV Rencong Makmur Sejahtera merupakan perusahaan hasil tembakau yang berlokasi di Jalan Elak, Gampong Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Baca Juga: Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Beri Fasilitas KITE Pembebasan untuk Produsen Lilin di Tegal

Perusahaan tersebut berencana memproduksi dua jenis hasil tembakau, yakni sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT).

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo menyampaikan pemenuhan perizinan merupakan langkah penting bagi pengusaha untuk menjalankan kegiatan di bidang cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemberian NPPBKC merupakan bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha di bidang cukai berjalan sesuai ketentuan," kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (27/10).

Baca Juga: Bea Cukai Malili dan Polres Luwu Timur Ungkap Paket Berisi Cairan Narkotika Sintetis

Bambang menyampaikan pihaknya mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan dan memahami ketentuan yang berlaku sejak awal, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan tertib dan memiliki kepastian hukum.

Dia menjelaskan NPPBKC merupakan izin yang wajib dimiliki pengusaha yang menjalankan kegiatan tertentu di bidang cukai, termasuk pengusaha pabrik hasil tembakau.