Bea Cukai Lhokseumawe Resmi Terbitkan NPPBKC untuk CV Rencong Makmur Sejahtera
jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo menyerahkan piagam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada Direktur CV Rencong Makmur Sejahtera, Zulfadli.
Penyerahan piagam NPPBKC tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Senin (28/9).
CV Rencong Makmur Sejahtera merupakan perusahaan hasil tembakau yang berlokasi di Jalan Elak, Gampong Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Perusahaan tersebut berencana memproduksi dua jenis hasil tembakau, yakni sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT).
Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo menyampaikan pemenuhan perizinan merupakan langkah penting bagi pengusaha untuk menjalankan kegiatan di bidang cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemberian NPPBKC merupakan bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha di bidang cukai berjalan sesuai ketentuan," kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (27/10).
Bambang menyampaikan pihaknya mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan dan memahami ketentuan yang berlaku sejak awal, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan tertib dan memiliki kepastian hukum.
Dia menjelaskan NPPBKC merupakan izin yang wajib dimiliki pengusaha yang menjalankan kegiatan tertentu di bidang cukai, termasuk pengusaha pabrik hasil tembakau.
Pemberian NPPBKC merupakan bagian dari upaya Bea Cukai Lhokseumawe memastikan kegiatan usaha di bidang cukai berjalan sesuai ketentuan
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