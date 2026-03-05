Bea Cukai Lhokseumawe Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Utara & Bireuen

jpnn.com, ACEH UTARA - Bea Cukai Lhokseumawe menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Aceh Utara dan Bireuen.

Bantuan yang disalurkan melalui program Bea Cukai Peduli tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan ibadah masyarakat, terutama di tengah kondisi pascabencana dan Ramadan.

Salah satu penyaluran bantuan dilakukan di wilayah Langkahan, Aceh Utara, tepatnya di Tanoh Mirah dan Blok B pada Sabtu (28/2).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo yang bersama para sukarelawan yang menyusuri lokasi penerima manfaat untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh warga.

Bantuan yang disalurkan, meliputi bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, perlengkapan memasak berupa kompor dan tabung gas, serta perlengkapan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, dan Al-Qur’an.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo mengatakan bantuan tersebut disiapkan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menunjang aktivitas ibadah masyarakat.

“Bantuan ini kami sampaikan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk menunjang aktivitas rumah tangga dan ibadah,” ujar Bambang dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Selain di Langkahan, bantuan juga disalurkan kepada warga Gampong Babah Kreung Geukeuh, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu.