menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Aceh » Bea Cukai Lhokseumawe Serahkan 3 Tersangka & Barbuk Rokok Ilegal ke Kejari Aceh Utara

Bea Cukai Lhokseumawe Serahkan 3 Tersangka & Barbuk Rokok Ilegal ke Kejari Aceh Utara

Bea Cukai Lhokseumawe Serahkan 3 Tersangka & Barbuk Rokok Ilegal ke Kejari Aceh Utara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Lhokseumawe menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti 3,87 juta batang rokok ilegal kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada Selasa (9/12). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, ACEH UTARA - Bea Cukai Lhokseumawe menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti rokok ilegal kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara pada Selasa (09/12).

Penyerahan tahap II ini merupakan tindak lanjut proses penegakan hukum atas kasus peredaran 3,87 juta batang rokok ilegal yang diungkap di wilayah Aceh Utara pada 23 Oktober 2025.

Adapun tiga tersangka yang diserahkan ke Kejari Aceh Utara berinisial MS, W, dan JF.

Baca Juga:

Pelimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Aceh Utara pada Selasa (2/12).

Dengan demikian, seluruh tersangka dan barang bukti dapat segera diproses pada tahap penuntutan.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lhokseumawe Vicky Fadian menegaskan langkah ini merupakan kewajiban Bea Cukai setelah berkas dinyatakan siap untuk ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan.

Baca Juga:

“Ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum atas pelanggaran di bidang cukai,” tegas Vicky.

Vicky juga menegaskan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga perlindungan masyarakat dari dampak negatif peredaran produk tanpa izin resmi.

Bea Cukai Lhokseumawe menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti 3,87 juta batang rokok ilegal kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada Selasa (9/12)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI