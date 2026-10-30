Bea Cukai Luwuk Tindak 6.680 Batang Rokok Ilegal di Banggai, Pelanggar Didenda Sebegini

jpnn.com, BANGGAI - Bea Cukai Luwuk menindak peredaran 6.680 batang rokok ilegal di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Kamis (22/10).

Penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Luwuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah toko di wilayah Desa Jaya Bakti.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sekitar 6.680 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Seluruh barang hasil penindakan kemudian ditegah dan disegel untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Luwuk guna menjalani penelitian lebih lanjut.

Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme ultimum remedium, yakni pendekatan penyelesaian pelanggaran melalui pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

Atas pelanggaran tersebut, pelanggar dikenakan denda sebesar Rp14.950.000.

Kepala Kantor Bea Cukai Luwuk Aldi Rakhman menyampaikan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.