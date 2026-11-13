Bea Cukai Magelang-Pemkab Wonosobo Musnahkan Rokok & Miras Ilegal, Sebegini Banyaknya

jpnn.com, WONOSOBO - Bea Cukai Magelang dan Pemkab Wonosobo memusnahkan 2,07 juta batang rokok dan 16,5 liter miras ilegal di Alun-Alun Utara, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Rabu (11/11).

Rokok dan miras ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Agustus 2026, yang berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara sebesar Rp2,01 miliar apabila beredar di masyarakat.

Saat dimusnahkan, status barang telah menjadi Barang Menjadi Milik Negara (BMMN).

"Rokok ilegal yang kami musnahkan merupakan hasil serangkaian penindakan yang dilakukan Bea Cukai," kata Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Nugroho Wigijarto dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Serangkaian penindakan tersebut, lanjut Nugroho, baik melalui operasi mandiri maupun operasi bersama Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di beberapa wilayah pengawasan, yakni di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten dan Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Temanggung.

Dalam pemusnahan tersebut, tim gabungan memusnahkan seluruh barang dengan metode insinerasi, yakni pengolahan limbah atau sampah melalui proses pembakaran terkendali pada suhu tinggi (sekitar 850 hingga 1.400 derajat Celcius) di dalam alat tertutup yang disebut insinerator.

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Insinerasi dilaksanakan di perusahaan pengolahan limbah yang memenuhi ketentuan, sehingga barang menjadi rusak, tidak memiliki nilai ekonomis, dan tidak kembali beredar di masyarakat.

Nugroho menyampaikan pihaknya akan terus mengawasi barang kena cukai ilegal secara optimal.