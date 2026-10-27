Bea Cukai Malang Amankan 1,4 Juta Batang Rokok Ilegal dari 3 Kendaraan Pengangkut
jpnn.com, MALANG - Patroli darat Bea Cukai Malang di jalur distribusi rokok ilegal membuahkan hasil.
Sebanyak 1,4 juta batang rokok ilegal disita dalam penindakan yang berlangsung pada Selasa (13/10).
Penindakan ini bermula dari informasi pengiriman rokok ilegal menggunakan kendaraan pengangkut.
Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, petugas bergerak melakukan patroli darat dengan menyusuri jalur distribusi, dari wilayah Gondanglegi, Kepanjen, hingga Pakisaji.
Upaya tersebut membuahkan hasil ketika petugas mendapati kendaraan yang dimaksud melintas di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan.
Dalam rangkaian patroli tersebut, petugas juga mendapati dua kendaraan lain yang mengangkut rokok ilegal.
Pemeriksaan terhadap ketiga kendaraan pun dilakukan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang yang diangkut.
Sebanyak 1,4 juta batang rokok ilegal diamankan petugas Bea Cukai Malang dari tiga kendaraan pengangkut saat melaksanakan patroli darat pada Selasa (13/10)
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