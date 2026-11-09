Bea Cukai Malang Asistensi 2 Perusahaan Hasil Tembakau yang Baru Terima NPPBKC
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang asistensi dua perusahaan hasil tembakau penerima NPPBKC baru.
Asistensi dilaksanakan di PT Samasta Jaya Calathea pada Jumat (16/10) dan CV Makmur Barokah Sejahtera pada Kamis (22/10).
Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan perusahaan memahami ketentuan cukai, terutama terkait pencatatan dan pelaporan, sehingga dapat menjalankan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.
Dalam kedua kegiatan tersebut, Bea Cukai Malang menggali informasi mengenai pelaksanaan usaha sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi dihadapi perusahaan.
Asistensi juga mencakup penjelasan ketentuan di bidang cukai serta diskusi mengenai alternatif solusi atas permasalahan yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi memimpin kedua kegiatan tersebut.
Pitoyo menjelaskan pemahaman terhadap ketentuan, khususnya pencatatan dan pelaporan, perlu dibangun sejak awal perusahaan menjalankan kegiatan usaha.
“Dengan pencatatan dan pelaporan yang baik sejak awal, maka pengusaha dapat memenuhi kewajibannya secara tertib dan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan ketentuan cukai,” ungkap Pitoyo.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi memimpin asistensi dua perusahaan hasil tembakau penerima NPPBKC baru
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