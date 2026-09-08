Bea Cukai Malang Asistensi Pelaku Usaha Lokal Agar Siap Hadapi Pasar Internasional
jpnn.com, MALANG - Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Malang kembali turun langsung mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor melalui kegiatan asistensi ke Ayung Sportindo pada Senin (10/8).
Kegiatan serupa dilanjutkan ke Anggora Nursery pada Kamis (20/8).
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam mendorong pelaku usaha untuk semakin siap menghadapi pasar internasional.
Ayung Sportindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dengan fokus pada produksi seragam kerja safety, jaket outdoor, riding apparel, dan sport apparel.
Produk Ayung Sportindo tidak hanya menyasar pasar domestik, tetapi juga berhasil menjangkau pasar Malaysia dan Afrika.
Ayung Sportindo sendiri memiliki perjalanan panjang dalam mengembangkan industri konveksi di Kota Malang.
Berawal dari pemanfaatan tenaga penjahit terampil di sekitar lingkungan Muharto, usaha ini terus berkembang dengan memproduksi berbagai kebutuhan pakaian khusus.
Selain produk custom, perusahaan ini juga mengembangkan merek Otrahum yang berfokus pada produk outdoor, olahraga, dan safety wear.
Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Malang kembali turun langsung mendampingi pelaku usaha lokal agar semakin siap menghadapi pasar internasional
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