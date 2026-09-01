Bea Cukai Malang Asistensi Sejumlah Perusahaan Penerima NPPBKC Baru, Ini Tujuannya
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang kembali memberikan bimbingan dan asistensi kepada perusahaan penerima Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) baru di wilayah pengawasannya.
Kegiatan asistensi kali ini dilaksanakan di sejumlah perusahaan penerima NPPBKC baru yang dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2026.
Perusahaan yang dilaksanakan pembinaan antara lain PT Gala Jabo Jaya dan PT Samasta Jaya Calathea pada Jumat (31/7), CV House of Tobacco dan CV Fajar Sinar Berkah pada Selasa (4/8), PR Cahaya Fajar pada Kamis (6/8), dan CV Wahyu Agung Dewantoro pada Rabu (12/8).
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi mengungkapkan pendampingan ini bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selain diberikan pembinaan, perusahaan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat,” ungkap Pitoyo dalam keterangannya, Selasa (1/9).
Dalam kegiatan tersebut, tim Bea Cukai Malang memberikan penjelasan mengenai ketentuan di bidang cukai, mulai dari prosedur operasional, pemenuhan kewajiban administrasi, hingga hak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada perusahaan.
Pitoyo menegaskan Bea Cukai Malang senantiasa hadir memberikan pelayanan prima dan pendampingan berkelanjutan demi mewujudkan iklim industri hasil tembakau yang sehat dan patuh.
”Melalui evaluasi berkala dan pembekalan aturan yang komprehensif ini, kami berharap tingkat kepatuhan para pengusaha di bidang cukai dapat terus meningkat secara signifikan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (mrk/jpnn)
Ini tujuan Bea Cukai Malang melaksanakan bimbingan dan asistensi perusahaan penerimaan NPPBKC baru di wilayah pengawasannya
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
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