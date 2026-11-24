jpnn.com, MALANG - Memahami aturan cukai dan memenuhi kewajiban administrasi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, terutama pengusaha yang baru memulai bisnis di bidang hasil tembakau.

Untuk membantu pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai ketentuan sekaligus mendukung keberlangsungan usaha, Bea Cukai Malang memberikan asistensi dan membangun komunikasi langsung dengan pengguna jasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui dua kegiatan, yakni Metode Berdikari Optimalisasi dan Identifikasi Penerimaan Strategis (MBOIS) bersama PT Adhitama Sejahtera Abadi dan grup pada Kamis (29/10).

Selain itu, melaksanakan asistensi kepada CV Fajar Sinar Berkah sebagai perusahaan penerima Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) baru di bidang hasil tembakau pada Rabu (4/11).

Dalam kegiatan MBOIS, petugas Bea Cukai Malang bertemu dengan Direktur PT Adhitama Sejahtera Abadi Suhardjo dan jajaran perusahaan.

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas proses bisnis, perkembangan usaha, serta peluang dan tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan kepabeanan dan cukai.

Kepala Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Malang Bambang Wahyudi menyampaikan pentingnya komunikasi terbuka dengan pengguna jasa.

Pemahaman terhadap proses bisnis perusahaan menjadi bekal bagi Bea Cukai untuk mengidentifikasi potensi penerimaan negara sekaligus mengupayakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.