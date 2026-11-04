Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 200.200 Batang Rokok Ilegal Senilai Rp298 Juta
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman 200 ribu batang rokok ilegal senilai Rp298 juta dalam sebuah mobil MPV di Kecamatan Sukun, Kota Malang pada Senin (26/10).
Penindakan bermula ketika petugas menerima informasi mengenai pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil pribadi.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyisiran di wilayah Gondanglegi, Kepanjen, dan Pakisaji hingga mendapati kendaraan tersebut melintas di Jalan Adi Mulya, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan di Jalan Lowokdoro, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk dilakukan pemeriksaan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos).
Total barang yang ditemukan mencapai 10.010 bungkus atau 200.200 batang.
Seluruh barang hasil pemeriksaan kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nilai barang diperkirakan mencapai Rp298.257.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp149.925.200 yang berhasil dicegah.
penggunaan sarana pengangkut pribadi menjadi salah satu modus yang perlu diwaspadai dalam pengawasan peredaran rokok ilegal
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