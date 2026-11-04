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Bea Cukai Malang Perluas Edukasi Cukai dan Pemanfaatan DBHCHT

Bea Cukai Malang Perluas Edukasi Cukai dan Pemanfaatan DBHCHT
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Bea Cukai memperluas edukasi mengenai ketentuan cukai, pemberantasan rokok ilegal, dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Foto: Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang memperluas edukasi mengenai ketentuan cukai, pemberantasan rokok ilegal, dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) ke berbagai kelompok masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui talkshow di sejumlah media, sosialisasi ke pedagang dan aparat pemerintah daerah, serta pembinaan kepada pengguna jasa di bidang cukai.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi menjelaskan DBHCHT dialokasikan untuk tiga bidang, yakni kesehatan sebesar 40%, kesejahteraan masyarakat 50%, dan penegakan hukum 10%.

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"Disnaker PMPTSP memaparkan program 2026 berupa bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi 26.300 pekerja rentan serta pelatihan kerja gratis di bidang content marketing, tata rias, dan kuliner," kata Pitoyo dalam talkshow bersama Disnaker PMPTSP Kota Malang di Radio Kalimaya Baskara pada Jumat (23/10).

Edukasi mengenai DBHCHT dan pemberantasan rokok ilegal juga menjangkau masyarakat melalui sejumlah media. Bersama DPRD Kota Malang, Bea Cukai Malang menggelar talkshow di Gajayana TV pada Selasa (27/10).

Sementara itu, bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Bea Cukai Malang menyelenggarakan dialog interaktif di JTV Malang pada Kamis (15/10) dan talkshow di Radio Elfara FM.

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Pembahasan mencakup penerimaan cukai, ciri-ciri rokok ilegal, strategi pengawasan, serta manfaat DBHCHT bagi pembangunan daerah. Pada Kamis (22/10), Bea Cukai Malang bersama Dinas Kesehatan Kota Malang juga hadir dalam talkshow di City Guide 911 FM.

Kegiatan bertema “Mengenal DBHCHT dan Manfaatnya bagi Masyarakat” tersebut membahas pemanfaatan DBHCHT untuk pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.

Bea Cukai memperluas edukasi mengenai ketentuan cukai, pemberantasan rokok ilegal, dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

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