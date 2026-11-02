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Bea Cukai Malang Sita 106.324 Batang Rokok Ilegal Lewat Patroli Darat & Operasi Gabungan

Bea Cukai Malang Sita 106.324 Batang Rokok Ilegal Lewat Patroli Darat & Operasi Gabungan
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Bea Cukai Malang menindak dua kasus peredaran rokok ilegal melalui patroli darat dan operasi gabungan, Kamis (22/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang menindak dua kasus peredaran rokok ilegal melalui patroli darat dan operasi gabungan bersama Pemerintah Kota Batu pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Dari kedua penindakan tersebut, petugas mengamankan total 5.359 bungkus atau 106.324 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp161.913.540.

Penindakan pertama dilakukan melalui patroli darat di wilayah Malang Raya.

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Petugas menerima informasi mengenai pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil jenis MPV.

Tim kemudian menyusuri sejumlah jalur distribusi di wilayah Gondanglegi, Bululawang, dan Sukun hingga menemukan kendaraan yang dimaksud melintas di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Setelah melakukan pengejaran, petugas menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Raya Gadang, Kecamatan Sukun, untuk pemeriksaan.

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Hasilnya, petugas menemukan 5.300 bungkus atau 105.200 batang barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dari berbagai merek tanpa dilekati pita cukai (polos)

“Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan bernilai Rp160.222.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp80.879.200 yang berhasil dicegah,” jelas Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores.

Bea Cukai Malang menindak dua kasus peredaran rokok ilegal melalui patroli darat dan operasi gabungan

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