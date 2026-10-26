Bea Cukai Malili dan Polres Luwu Timur Ungkap Paket Berisi Cairan Narkotika Sintetis

jpnn.com, LUWU TIMUR - Bea Cukai Malili bersama Satresnarkoba Polres Luwu Timur menindak kiriman paket berisi cairan narkotika sintetis jenis MDMB-4en-Pinaca.

Penindakan yang berlangsung di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Selasa (13/10) itu bermula dari hasil analisis informasi Tim Bea Cukai Malili terhadap paket ekspedisi yang dicurigai berisi narkotika.

Awalnya pada Senin (12/10), Bea Cukai Malili menemukan informasi adanya kiriman melalui jasa ekspedisi yang dikirim dari Bogor dengan tujuan penerima di wilayah Malili, Kabupaten Luwu Timur.

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Paket diduga berisi cairan New Psychoactive Substances (NPS) yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menindaklanjuti temuan itu, Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Malili berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Luwu Timur untuk melakukan pengawasan.

Pada Selasa (13/10), tim kepolisian menghubungi pihak jasa kiriman setelah memperoleh informasi bahwa paket tersebut telah tiba di lokasi.

Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan hingga sekitar pukul 16.40 WITA.

Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin Kanit Opsnal Aiptu Ardy bersama anggota mengamankan seorang terduga pemilik barang di Jalan Poros Malili, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.