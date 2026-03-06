menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bea Cukai Malili Sita 92.200 Batang Rokok Ilegal Lewat Penindakan di Wilayah Luwu Raya

Bea Cukai Malili Sita 92.200 Batang Rokok Ilegal Lewat Penindakan di Wilayah Luwu Raya

Bea Cukai Malili Sita 92.200 Batang Rokok Ilegal Lewat Penindakan di Wilayah Luwu Raya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Malili saat melaksanakan pengawasan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah Luwu Raya. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALILI - Bea Cukai Malili mengamankan 92.200 batang rokok ilegal dalam rangkaian pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di wilayah Luwu Raya selama Januari hingga Februari 2026.

Penindakan ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat sekaligus mengamankan potensi penerimaan negara.

Selama dua bulan pertama tahun 2026, Bea Cukai Malili mencatat 14 penindakan terhadap BKC ilegal.

Baca Juga:

Sebanyak sembilan penindakan atau 64,2 persen di antaranya dilakukan di perusahaan jasa ekspedisi.

Modus yang ditemukan umumnya berupa pengiriman rokok ilegal dengan menyamarkan deskripsi barang pada paket kiriman.

Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan sedikitnya 60 paket berisi total 92.200 batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai dan/atau diduga menggunakan pita cukai palsu.

Baca Juga:

Seluruh barang kemudian diamankan ke Kantor Bea Cukai Malili untuk proses penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan di bidang cukai.

Kepala Bea Cukai Malili Eri Utomo Partoyo mengatakan pengawasan melalui perusahaan ekspedisi terbukti efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya.

Selama dua bulan pertama 2026, Bea Cukai Malili mencatat 14 penindakan terhadap BKC ilegal dengan mengamankan 92.200 batang rokok ilegal

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI