Bea Cukai Mataram Gagalkan 2 Penyelundupan Emas Senilai Rp 13 Miliar dalam Sehari

jpnn.com, MATARAM - Bea Cukai Mataram menggagalkan dua upaya penyelundupan emas dengan barang bukti 5.003,6 gram emas batangan (cast bar) senilai Rp12,4 miliar dan 294,2 gr emas berbentuk gelang (perhiasan) senilai Rp732 juta pada Sabtu (3/10).

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di GSG PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah pada Selasa (13/10).

Dalam konferensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusra Sunaryo menyampaikan dalam penindakan pertama, petugas mengamankan sebuah tas selempang berwarna hitam yang berisi empat batang cast bar dari dalam sebuah koper di ruang tunggu keberangkatan internasional milik seorang WNI berinisial CGS.

"Modus ini digunakan pelaku untuk menghindari deteksi petugas pada saat proses pemeriksaan," kata Sunaryo.

Dalam penindakan kedua, lanjut Sunaryo, petugas kembali mengamankan seorang penumpang penerbangan internasional, yang merupakan WN Tiongkok berinisial ZY.

Petugas memeriksa ZY saat ia melewati pos pemeriksaan keberangkatan internasional.

Baca Juga: Bea Cukai Beri Izin Penambahan Perlakuan Tertentu pada Kawasan Berikat ke Perusahaan Ini

Dari ranselnya, petugas menemukan 294,2 gram gelang emas.

"Kedua penindakan emas ini telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1,3 miliar rupiah,” rinci Sunaryo didampingi perwakilan dari Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, dan juga GM PT Angkasa Pura Indonesia BIZAM.