Bea Cukai Memperkuat Edukasi Generasi Muda Lewat Kolaborasi dan Expo Pendidikan
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memperluas perannya dalam edukasi publik yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.
Dua kegiatan terbaru yang diselenggarakan di Kalimantan Barat dan Jawa Tengah menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam menanamkan wawasan kebangsaan, literasi ekonomi, serta edukasi di sektor kepabeanan dan cukai.
Lewat kegiatan 'Kita Indonesia' bertema Bangga Buatan Indonesia, Bea Cukai Entikong menggandeng RRI Entikong mengajak ratusan siswa SMAN 1 Sekayam mencintai produk lokal.
Bea Cukai menjelaskan pentingnya kecintaan terhadap produksi lokal serta dampak kegiatan ekspor dan impor bagi perekonomian nasional.
Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo, edukasi kepada generasi muda harus dilakukan secara kreatif dan relevan dengan keseharian mereka.
“Kami ingin para pelajar memahami menggunakan produk dalam negeri bukan hanya soal pilihan, tetapi juga kontribusi nyata terhadap ekonomi bangsa,” ujar Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Rabu (19/11).
Tidak hanya fokus pada literasi ekonomi, Bea Cukai juga aktif memberikan motivasi karier bagi pelajar tingkat SMA.
Pada Smansev Edu Expo 2025 di SMA Negeri 7 Semarang, Bea Cukai Semarang membuka booth untuk mengenalkan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).
Bea Cukai menyebut kegiatan edukasi seperti expo pendidikan menjadi jembatan antara instansi pemerintah dan calon generasi penerus bangsa
