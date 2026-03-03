Bea Cukai Memperkuat Sinergi Ekspor UMKM di Lhokseumawe & Makassar

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus mendorong kemandirian dan daya saing UMKM melalui penguatan sinergi lintas instansi di berbagai daerah.

Upaya tersebut tercermin dalam partisipasi aktif Bea Cukai Lhokseumawe pada kegiatan Meningkatkan Kemandirian UMKM, HEBITREN, dan Klaster Pangan (MEUGANG) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, serta kunjungan kerja Bea Cukai Sulbagsel ke Sentra UMKM Bank Sulselbar di Makassar.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menyampaikan bahwa sinergi tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mendampingi UMKM agar mampu menembus pasar global.

“Bea Cukai tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai trade facilitator yang memastikan pelaku UMKM memahami prosedur dan ketentuan ekspor sejak tahap awal,” ujarnya.

Di Lhokseumawe, kegiatan Meugang yang berlangsung pada Rabu (11/2), menjadi forum koordinasi dan komunikasi antara Bank Indonesia dengan mitra binaan.

Forum ini membahas rencana kolaborasi pengembangan UMKM sepanjang 2026, termasuk perluasan akses pasar hingga ekspor.

Dalam sesi tersebut, Bea Cukai memberikan pemaparan mengenai isu strategis dan ketentuan ekspor bagi UMKM, Hebitren, dan klaster pangan, khususnya terkait kesiapan dokumen, klasifikasi barang, dan pemenuhan standar produk.

“Sering kali kendala bukan terjadi di pelabuhan, melainkan pada proses awal yang belum optimal. Karena itu, edukasi dan asistensi menjadi kunci agar ekspor berjalan lancar dan berkelanjutan,” jelas Budi.