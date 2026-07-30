Bea Cukai Memperkuat Sinergi Lintas Instansi Lewat Sejumlah Kegiatan di 3 Daerah Ini

jpnn.com, KENDARI - Bea Cukai memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum melalui lawatan kerja dan forum koordinasi kedaruratan bencana yang diselenggarakan di tiga daerah ini pada Juli 2026, yakni Kendari, Tarakan, dan Belawan.

Pada Senin (27/7), Bea Cukai Kendari melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari guna mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan dan pesisir Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono bersama jajaran Lanal Kendari membahas berbagai isu strategis terkait pengawasan dan pengamanan wilayah.

Pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan koordinasi dalam pengawasan peredaran barang ilegal, pencegahan penyelundupan, serta penguatan kolaborasi melalui pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan pada Jumat (24/7) melalui kunjungan kerja Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring di Kantor Bea Cukai Belawan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kedua instansi dalam memperkuat sinergi dan koordinasi guna meningkatkan keamanan di wilayah Pelabuhan Belawan.

Dalam agenda tersebut, kedua pimpinan instansi membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama operasional antara Bea Cukai Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan, khususnya dalam pengawasan lalu lintas barang, pencegahan penyelundupan, serta penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Bea Cukai Tarakan mengikuti forum koordinasi lintas instansi mengenai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD).