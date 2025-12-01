menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Bea Cukai Mengerahkan Kapal Patroli Kirim Logistik untuk Korban Bencana di Sumatra

Bea Cukai Mengerahkan Kapal Patroli Kirim Logistik untuk Korban Bencana di Sumatra

Bea Cukai Mengerahkan Kapal Patroli Kirim Logistik untuk Korban Bencana di Sumatra
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai mengerahkan kapal patroli untuk mengirim bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatra. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Upaya membantu masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra lainnya terus dilakukan melalui berbagai jalur, baik laut maupun darat.

Cuaca ekstrem sejak Rabu (26/11) yang telah memutus aliran listrik, akses komunikasi, serta jalur transportasi di Langsa, Lhokseumawe dan beberapa kabupaten lain, membuat ribuan warga masih membutuhkan dukungan logistik serta ruang aman sementara.

Bea Cukai Mengerahkan Kapal Patroli Kirim Logistik untuk Korban Bencana di Sumatra

Baca Juga:

Di tengah terputusnya jaringan telekomunikasi darat, Kapal Patroli Bea Cukai BC30001 menjadi salah satu titik komunikasi darurat bagi warga dan pegawai lintas instansi yang kehilangan kontak dengan keluarga.

Pada Kamis (27/11), anjungan dan ruang tengah kapal ditata ulang agar dapat menampung puluhan orang yang mencari tempat berlindung.

Bandwidth internet kapal ditingkatkan untuk memastikan komunikasi dasar tetap berjalan, sementara ransum kapal dibagikan kepada warga yang memerlukan.

Baca Juga:

Koordinasi juga dilakukan dengan TNI Angkatan Laut untuk pemenuhan pasokan air tawar.

Bea Cukai Mengerahkan Kapal Patroli Kirim Logistik untuk Korban Bencana di Sumatra

Bea Cukai mengerahkan kapal patroli untuk mengirim bantuan logistik untuk korban bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra lainnya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI