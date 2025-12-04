Bea Cukai Menyalurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Medan, Sibolga, dan Langsa
jpnn.com, MEDAN - Bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra terus disalurkan, termasuk oleh Bea Cukai dan Tim Kementerian Keuangan.
Aksi ini menjadi bagian dari komitmen untuk hadir sebagai mitra masyarakat dalam situasi darurat.
Penyaluran bantuan dimulai pada Jumat (28/11) di wilayah Medan dan sekitarnya.
Bantuan yang disalurkan, berupa paket sembako dan perlengkapan kebersihan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga serta mendukung proses pemulihan pascabanjir.
Selanjutnya, Bea Cukai kembali menyalurkan bantuan kepada warga di sekitar Mess Anjing Pelacak di kawasan Padang Bulan, Medan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan kebersihan lingkungan pada Senin (1/12).
Tidak hanya di Medan, Bea Cukai juga menjangkau wilayah Sibolga yang sempat mengalami kendala akses komunikasi dan transportasi akibat longsor dan banjir.
Tim bantuan diberangkatkan pada Minggu (30/11) dan berhasil tiba di Kantor Bea Cukai Sibolga pada Senin (1/12) dengan membawa berbagai kebutuhan logistik untuk masyarakat terdampak.
Bea Cukai juga menyalurkan Bantuan Tahap I Bea Cukai Peduli untuk Bencana Banjir Langsa.
Bea Cukai dan Tim Kemenkeu mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Medan, Sibolga, dan Langsa
