Bea Cukai Morowali Tindak 13 Ribu Lebih Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Gabungan

jpnn.com, MOROWALI - Bea Cukai Morowali menggelar operasi gabungan dengan berbagai pihak terkait di wilayah Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat, Kabupaten Morowali pada 7-8 Oktober 2026.

Hasilnya, petugas berhasil menindak lebih dari 13 ribu batang rokok ilegal dari berbagai merek dengan nilai barang diperkirakan sebesar Rp20 juta.

Operasi gabungan dilakukan Bea Cukai Morowali bersama Polres Morowali, Satpol PP Kabupaten Morowali, dan Subdenpom Morowali.

Operasi ini menyasar kios dan toko pedagang yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Morowali Muhariadi Angkat menegaskan kegiatan ini merupakan wujud sinergi dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

“Kolaborasi lintas instansi menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Morowali,” tegas Muhariadi.

Selain melakukan penindakan, Bea Cukai Morowali juga memberikan edukasi kepada para pedagang eceran mengenai ciri-ciri rokok ilegal, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang masih memperdagangkan produk tersebut.

Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang sehingga lebih cermat dalam memilih dan menjual produk hasil tembakau yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.