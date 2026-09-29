Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp1,8 Miliar, Hasil Penindakan di Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh memusnahkan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai senilai Rp1,8 miliar pada Rabu (23/9).

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Aceh bersama Bea Cukai Meulaboh, Bea Cukai Sabang, dan Bea Cukai Banda Aceh sepanjang semester II 2025 hingga 2026.

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh M Rizki Baidillah menjelaskan seluruh barang tersebut kini berstatus barang yang menjadi milik negara (BMMN).

Total nilainya ditaksir mencapai Rp1.839.122.700, dengan potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal itu diperkirakan mencapai Rp1.387.321.090.

Rokok Ilegal Mendominasi

Nilai terbesar barang yang dimusnahkan berasal dari sektor cukai, dengan total perkiraan nilai Rp1.531.530.700.

Barang ini terdiri atas rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebanyak 12.250 mililiter, dan pita cukai palsu sebanyak 29 sheet.

Sebagian rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi mandiri Bea Cukai dan operasi pasar yang digelar bersama Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Selain itu, rokok ilegal ini juga berasal dari hasil koordinasi dengan perusahaan jasa titipan (PJT) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo).