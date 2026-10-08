Bea Cukai Ngurah Rai Amankan Seorang Warga Negara Italia yang Telan 51 Bungkus Kokain

jpnn.com, DENPASAR - Petugas Bea Cukai Ngurah Rai mengamankan seorang warga negara Italia berinisial AFG yang menyelundupkan 51 bungkus narkotika berjenis kokain melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis (3/9).

Dalam penindakan tersebut, petugas menegah barang bukti berupa 51 kemasan kokain dengan berat 547,26 gram bruto atau 378,41 gram netto.

"Pelaku menggunakan modus swallow yaitu menelan barang bukti yang dikemas dalam bungkusan plastik kecil yang dibalut lakban hitam untuk kemudian mengeluarkannya setelah tiba di Indonesia," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Wawan Dharmawan.

Penindakan bermula dari hasil analisis dan profiling petugas terhadap penumpang yang tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan AFG.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua bungkusan plastik yang dibalut lakban hitam di dalam tas selempang warna hitam milik AFG.

Bungkusan tersebut berisi serbuk berwarna putih yang diduga merupakan narkotika jenis kokain.

Dalam pemeriksaan lanjutan, petugas memaksa terduga AFG untuk mengeluarkan lima bungkusan serupa dari dalam tubuhnya (modus swallow).