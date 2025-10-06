Bea Cukai Optimalkan Penerimaan, Pengawasan, dan Fasilitas Kepabeanan

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2025 menunjukkan hasil yang positif.

Kondisi itu menegaskan manfaat dan peran penting APBN dalam mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Diketahui, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen terhadap outlook (lapsem), sedangkan belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen terhadap outlook (lapsem).

Dengan capaian ini, defisit APBN berada di kisaran Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari peran Bea Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta menjaga keamanan dan kelancaran arus perdagangan.

“Melalui penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan yang efektif, serta pemberian fasilitas yang tepat sasaran, Bea Cukai terus berkontribusi mendukung APBN yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen terhadap Outlook (Lapsem), sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen terhadap Outlook (Lapsem).

Khusus penerimaan kepabeanan dan cukai, kinerjanya hingga Agustus 2025 mencapai Rp194,9 triliun atau 64,6 persen dari target APBN, tumbuh 6,4 persen dibanding tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan bea keluar dan cukai.