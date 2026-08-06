Bea Cukai Palembang Dukung Pelaksanaan Super Garuda Shield 2026 Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, PALEMBANG - Bea Cukai Palembang mendukung pelaksanaan kegiatan Super Garuda Shield 2026.

Dukungan diwujudkan melalui pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap rombongan militer asal Kanada di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Palembang pada Rabu (29/07).

Super Garuda Shield merupakan latihan militer multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik yang digagas oleh Indonesia serta Amerika Serikat (AS).

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Latihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan dan interoperabilitas pasukan, tetapi juga mempererat hubungan antarnegara.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Palembang Achmad Wahyudi mengungkapkan dalam mendukung kegiatan tersebut, pihaknya memeriksa serta melakukan pengawasan administrasi terhadap personel, paspor, hingga dokumen logistik dan peralatan militer yang dibawa kontingen Kanada.

Tujuannya pemeriksaan dan pengawasan tersebut agar seluruhnya memenuhi regulasi kepabeanan Indonesia tanpa mengabaikan faktor keamanan nasional.

“Dukungan penuh dari Bea Cukai Palembang ini merupakan bentuk peran aktif instansi dalam memfasilitasi logistik pertahanan internasional sekaligus menyukseskan gelaran Super Garuda Shield 2026 yang melibatkan berbagai negara sahabat di wilayah Sumatera Selatan,” pungkas Achmad. (mrk/jpnn)