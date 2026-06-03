Bea Cukai Pangkalpinang: Ekspor 15 Kontainer Ilminite PT PMM Sudah Penuhi Ketentuan
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan menegaskan 15 kontainer bermuatan ilminite milik PT. Putra Mineral Mandiri (PMM) yang diekspor, telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
Junanto mengatakan sebelum pengiriman dilakukan, pihaknya telah menerima hasil uji laboratorium dari PT Sucofindo yang menunjukkan kadar ilminite di atas 45 persen.
Menurut dia, Bea Cukai juga melakukan pengujian sendiri dan memperoleh hasil yang sama.
"Kemudian kami juga menguji dan hasilnya sama, jadi semua syarat sudah terpenuhi untuk diekspor," kata Junanto kepada wartawan, Selasa (2/6).
Dia menjelaskan setelah seluruh persyaratan dipenuhi, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diajukan kepada Bea Cukai.
Apabila seluruh ketentuan telah sesuai dalam sistem, Bea Cukai akan menerbitkan Nota Persetujuan Ekspor (NPE).
Junanto juga memastikan segel yang terpasang pada 15 kontainer tersebut berasal dari PT Sucofindo, pihak pelayaran, dan Bea Cukai Pangkalpinang.
"Kami sudah melakukan rapat bersama Sucofindo, satgas, pihak pelayaran, serta PT. PMM sebelum pengiriman dilakukan dan hasilnya tidak ada masalah," ujarnya.
Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan menegaskan 15 kontainer bermuatan ilminite milik PT PMM telah memenuhi persyaratan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Pangkalpinang Pastikan 15 Kontainer Ilmenit PT PMM Sudah Layak Ekspor
- Ekspor Ikan Kerapu ke Hong Kong Capai 12 Ton, Perikanan Madura Naik Kelas
- Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Turun Langsung Sosialisasi di Jawa Timur
- Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Lakukan Ini Demi Tingkatkan Kesadaran Publik
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Tegaskan Komitmen Bersama Jaga Keamanan Pelabuhan
- Bea Cukai dan TNI AU Bersinergi, Dukung Penampilan JAT di Brunei Darussalam