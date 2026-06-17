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Bea Cukai Pantau Harga Jual Rokok Eceran Lewat Monitoring HTP di Sejumlah Wilayah

Bea Cukai Pantau Harga Jual Rokok Eceran Lewat Monitoring HTP di Sejumlah Wilayah
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Bea Cukai melaksanakan monitoring HTP untuk memantau harga jual rokok eceran di sejumlah wilayah. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai melaksanakan monitoring harga transaksi pasar (HTP) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan barang kena cukai (BKC), khususnya hasil tembakau.

Pemantauan dilaksanakan di wilayah pengawasan Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Cikarang yang berlangsung sejak awal Juni 2026.

Monitoring HTP dilaksanakan Bea Cukai Malang di beberapa wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada Selasa (2/6).

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Kegiatan serupa juga dilaksanakan Bea Cukai Cikarang di Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi pada 8-11 Juni 2026.

Monitoring HTP merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk memantau perkembangan harga jual eceran (HJE) hasil tembakau secara langsung di lapangan, serta memastikan harga yang tercantum pada pita cukai sesuai dengan harga jual yang diberlakukan penjual.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penjualan hasil tembakau dengan harga tidak wajar, serta sebagai upaya mendukung kebijakan tarif cukai yang telah ditetapkan pemerintah.

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Dalam pelaksanaannya, petugas Bea Cukai melakukan pengambilan data langsung di lapangan dengan mengunjungi toko-toko, warung, dan kios yang menjual rokok atau hasil tembakau.

Petugas memeriksa berbagai merek rokok dan mencatat harga jualnya, kemudian mencocokkan data tersebut dengan tarif cukai yang tertera pada pita cukai masing-masing produk.

Bea Cukai melaksanakan monitoring HTP untuk memantau harga jual rokok eceran di sejumlah wilayah

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