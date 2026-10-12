Bea Cukai Pantoloan dan BAIS TNI Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal Senilai Rp6,2 Miliar

jpnn.com, DONGGALA - Bea Cukai Pantoloan bersama BAIS TNI menggagalkan upaya peredaran 4,2 juta batang rokok ilegal senilai Rp6,2 miliar dalam operasi penindakan yang dilaksanakan di Jalan Poros Palu-Donggala, Kabonga, Kabupaten Donggala pada Selasa (6/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan Wing Hartopo mengungkapkan penindakan tersebut berawal dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) ilegal yang diangkut truk melalui pelabuhan feri di Kabupaten Donggala.

“Berdasarkan informasi intelijen tersebut, tim gabungan segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai melintas di ruas Jalan Poros Palu-Donggala,” ungkap Wing.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua truk yang mengangkut jutaan batang rokok tanpa dilekati pita cukai.

Selanjutnya, petugas mengamankan dan membawa barang bukti, kendaraan, beserta pengemudi truk ke Kantor Bea Cukai Pantoloan untuk penelitian lebih lanjut.

Adapun rokok yang disita terdiri dari berbagai merek dan rasa buah-buahan sebanyak 4,2 juta batang.

Dari keseluruhan barang yang diamankan, diperkirakan memiliki nilai barang sebesar Rp6.237.000.000 dengan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp4.063.983.000.

Atas temuan tersebut, petugas menduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.