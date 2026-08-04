Bea Cukai Papua Dorong Investasi Energi Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

jpnn.com, JAYAPURA - Fasilitas kepabeanan yang diberikan Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua terus menunjukkan perannya dalam mendukung pembangunan di Tanah Papua.

Hingga akhir Triwulan II 2026, Kanwil Bea Cukai Khusus Papua telah menerbitkan 19 keputusan pemberian fasilitas untuk mendukung masuknya mesin, peralatan, dan barang yang dibutuhkan proyek-proyek energi nasional dengan total nilai mencapai USD 131,3 juta.

Sekitar 90 persen di antaranya dimanfaatkan untuk mendukung dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Kepala Kanwil Bea Cukai Khusus Papua Encep Dudi Ginanjar menyampaikan fasilitas kepabeanan bukan sekadar memberikan keringanan biaya impor, melainkan merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat investasi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

"Fasilitas kepabeanan bukan hanya berbicara tentang kemudahan bagi dunia usaha. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana investasi dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," kata Encep dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Encep menjelaskan ketika proyek strategis berkembang, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, pendapatan masyarakat meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Papua ikut tumbuh.

Berkat besarnya nilai fasilitas yang diberikan, hingga Triwulan II 2026 Kanwil Bea Cukai Khusus Papua berhasil menempati peringkat pertama secara nasional di antara seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai dalam pemberian fasilitas bagi sektor hulu migas.

Dua proyek yang difasilitasi merupakan proyek energi nasional yang diproyeksikan mampu meningkatkan produksi gas hingga 500 juta kaki kubik per hari dengan nilai ekonomi sekitar USD 1,1 miliar per tahun.