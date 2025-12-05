Bea Cukai Parepare Layani Ekspor 10 Ribu Metrik Ton Cangkang dari Mamuju ke Jepang

jpnn.com, MAMUJU - Bea Cukai Parepare melayani ekspor 10.500,612 metrik ton (MT) cangkang sawit (palm kernel shell) pada Senin (1/12).

Ekspor cangkang sawit dilakukan PT Jambi Semesta Biomasssa.

Ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Belang Belang, Mamuju, Sulawesi Barat dengan tujuan Jepang.

Kepala Kantor Bea Cukai Parepare Dawny Marbagio mengungkapkan nilai ekspor cangkang sawit sebanyak itu sebesar USD 1.081.563.

Adapun total devisa negara dari sektor bea keluar atas ekspor ini mencapai Rp 1.406.074.000.

Dawny menegaskan Bea Cukai Parepare terus menjaga komitmen melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan, khususnya dalam bidang kepabeanan dan cukai.

"Kami berkomitmen melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan dengan efektif, efisien dan melayani dengan penuh integritas bagi seluruh stakeholder," ujar Dawny dalam keterangannya, Jumat (5/12).