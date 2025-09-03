menu
Bea Cukai Parepare Layani Ekspor 9.970,9 MT Cangkang Sawit dari Mamuju ke Jepang

Bea Cukai Parepare Layani Ekspor 9.970,9 MT Cangkang Sawit dari Mamuju ke Jepang

Bea Cukai Parepare Layani Ekspor 9.970,9 MT Cangkang Sawit dari Mamuju ke Jepang
Petugas Bea Cukai Parepare saat mengawasi proses ekspor 9.970,9 MT cangkang sawit milik PT Jambi Semesta Biomassa di Pelabuhan Belang Belang, Mamuju, Sulawesi Barat pada Senin (1/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAMUJU - Bea Cukai Parepare melayani ekspor 9.970,9 metrik ton (MT) cangkang sawit milik PT Jambi Semesta Biomassa pada Senin (1/9).

Ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Belang Belang, Mamuju, Sulawesi Barat dengan tujuan Jepang.

Kepala Kantor Bea Cukai Parepare Dawny Marbagio menyampaikan dalam tugas sebagai revenue collector, industrial assistance, serta trade fasilitator, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh stakeholder.

“Kami senantiasa melakukan asistensi dan layanan kepabeanan kepada PT Jambi Semesta Biomassa, hingga akhirnya ekspor ini terwujud,” ungkap Dawny dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Dalam ekspor ini, PT Jambi Semesta Biomassa mengirim 9.970,9 MT cangkang sawit menggunakan sarana angkut MV. Bay Hope.

Nilai ekspor dari seluruhnya mencapai USD 1.027.003,52 atau sekitar Rp 16 miliar yang menghasilkan penerimaan negara dari bea keluar sebesar Rp 1.299.329.000.

Selain itu, penerimaan lain berupa pungutan sawit sebesar Rp 487.249.000.

“Semoga ekspor ini berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Mamuju,” ujar Dawny. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Parepare melayani ekspor 9.970,9 MT milik PT Jambi Semesta Biomassa ke Jepang


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

