Bea Cukai Pekanbaru Salurkan Hibah BMMN untuk Dukung Kesejahteraan Sosial di Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Bea Cukai Pekanbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan pemanfaatan barang yang menjadi milik negara (BMMN) yang bermanfaat bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui hibah BMMN kepada Forum Wilayah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) Provinsi Riau.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas persetujuan hibah yang telah diberikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas nama Menteri Keuangan sebagai bentuk pemanfaatan aset negara untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Barang yang dihibahkan merupakan hasil penindakan kepabeanan yang telah ditetapkan menjadi milik negara sesuai ketentuan yang berlaku dan berada dalam kondisi baik.

Adapun barang yang disalurkan terdiri atas 9.200 unit saringan tangan dan 1.552 unit sendok nasi, sehingga total barang yang dihibahkan mencapai 10.752 unit.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan operasional serta pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial kepada anak-anak binaannya di Provinsi Riau.

Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru Benny Wismo Noegroho, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan hibah tersebut.

Dia menegaskan Bea Cukai tidak hanya memiliki peran dalam pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, tetapi juga berkomitmen memastikan bahwa BMMN hasil penindakan yang telah ditetapkan menjadi milik negara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.