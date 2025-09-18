Bea Cukai Pekanbaru Serah Terimakan Hasil Lelang Barang

jpnn.com, PEKANBARU - Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru serah terimakan hasil lelang barang tegahan kepabeanan kepada pemenang lelang di Kantornya pada Rabu (17/9)

Pelaksanaan serah terima itu sebagai tindak lanjut lelang terbuka (open bidding) melalui aplikasi lelang.go.id, pada Rabu (10/9).

Dalam lelang tersebut, berhasil terjual satu paket barang tegahan yang terdiri dari 4 set rangka motor, 8 set ban dan velg, 4 tangki bensin, 5 set jok motor, 7 shockbreaker, 6 lampu depan dan belakang, 6 lampu sein, 6 knalpot, 4 spakbor, 1 set sparepart, serta aksesoris motor lainnya dalam kondisi apa adanya.

Seluruh barang tersebut telah berstatus sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

Dengan nilai limit sebesar Rp 100.288.000 dan uang jaminan Rp 30.086.400, lelang ini mendapatkan pemenang dengan penawaran tertinggi yang sah sesuai aturan.

Hasil penjualan kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Bea Cukai Pekanbaru, Benny Wismo Noegroho menyampaikan bahwa serah terima ini menandai tuntasnya rangkaian pelaksanaan lelang BMMN dari barang tegahan kepabeanan.

“Kami memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan hasilnya memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara,” ujarnya.