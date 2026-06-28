Bea Cukai Pekanbaru Serahkan Hibah BMMN Hasil Penindakan Kepada LKSA-PSAA Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Bea Cukai Pekanbaru menyerahkan hibah barang yang menjadi milik negara (BMMN) kepada Forum Wilayah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) Provinsi Riau.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas persetujuan hibah yang telah diberikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas nama Menteri Keuangan sebagai bentuk pemanfaatan aset negara untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Barang yang dihibahkan merupakan hasil penindakan kepabeanan yang telah ditetapkan menjadi milik negara sesuai ketentuan yang berlaku dan berada dalam kondisi baik.

Adapun barang yang disalurkan terdiri atas 9.200 unit saringan tangan dan 1.552 unit sendok nasi, sehingga total barang yang dihibahkan mencapai 10.752 unit.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan operasional serta pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial kepada anak-anak binaannya di Provinsi Riau.

Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru Benny Wismo Noegroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan hibah tersebut.

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Dia menegaskan Bea Cukai tidak hanya memiliki peran dalam pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, tetapi juga berkomitmen memastikan BMMN hasil penindakan yang telah ditetapkan menjadi milik negara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui mekanisme hibah, negara hadir untuk mengoptimalkan nilai guna barang sekaligus mendukung berbagai program sosial yang dijalankan oleh lembaga penerima.