jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mempertegas komitmen melawan peredaran rokok ilegal dengan menggelar pemusnahan massal pada Rabu (11/11).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di PT Alam Sinar, Pagak Kabupaten Malang.

Barang yang dimusnahkan berupa 3.278.852 juta batang rokok ilegal senilai Rp4,9 miliar yang berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara sebesar Rp2,4 miliar.

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Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores menyampaikan pemusnahan ini menjadi bukti nyata transparansi aparat bahwa tidak ada satu pun barang sitaan yang disalahgunakan.

"Seluruh barang bukti tersebut kami musnahkan secara total di hadapan awak media untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum di wilayah Malang Raya," tegas Johan.

Menurut Johan, kegiatan ini juga sebagai manifestasi upaya Penegakan Hukum yang telah dianggarkan dalam Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.

"Pemusnahan ini merupakan jawaban atas kepercayaan masyarakat," tambah Johan.

Sinergi antara Bea Cukai, Pemkab Malang melalui Satpol PP, serta TNI dan Polri menjadi sinyal kuat bagi para pelaku industri rokok ilegal bahwa negara hadir dan tidak akan memberikan ruang bagi pelanggaran hukum. (mrk/jpnn)