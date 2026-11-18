jpnn.com - SEMARANG - Bea Cukai Semarang dan Pemerintah Kota Semarang memusnahkan enam juta batang rokok ilegal, serta 291 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal. Pemusnahan secara simbolis dilakukan di halaman Balai Kota Semarang, Selasa, dihadiri jajaran pemangku kepentingan terkait.

Adapun yang dimusnahkan merupakan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dari hasil 79 kali penindakan intensif selama periode tahun 2026.

Total barang hasil penindakan yang dimusnahkan, meliputi 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter MMEA ilegal, dengan perkiraan nilai mencapai Rp9.687.282.880 dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp5.981.506.372.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi proses pemusnahan rokok ilegal tersebut. "Ini mendukung ekosistem ekonomi kerakyatan dan para pelaku UMKM lokal, serta bertindak adil terhadap regulasi yang telah ditetapkan," kata Agustina.

Dia mengatakan peredaran rokok ilegal maupun rokok berpita cukai palsu merupakan pelanggaran administrasi perpajakan yang merusak tatanan ekonomi dan merugikan pelaku usaha yang resmi. "Pelanggaran seperti ini bisa membuat pelaku usaha tidak taat dan berakhir mengganggu proses pelayanan pajak yang tak bisa masuk ke kas negara," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan pemberantasan rokok ilegal merupakan hal yang krusial karena dapat mengganggu pembangunan kota. "Maka tindakan pemberantasan merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan pengusaha resmi terlindungi," katanya.

Setelah prosesi pembakaran rokok secara simbolis dan pemberangkatan truk di Balai Kota Semarang, seluruh rokok ilegal dibawa ke pabrik semen di Cirebon untuk dimusnahkan secara menyeluruh dengan cara dicacah (shredder) dan dibakar.

Adapun pemusnahan 291 liter MMEA ilegal dilakukan dengan cara dituang di halaman parkir Kantor Satpol PP Kota Semarang agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis.