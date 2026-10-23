Bea Cukai-Pemprov Jabar Musnahkan 33,89 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp50,5 Miliar

jpnn.com, MAJALENGKA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemprov Jawa Barat memusnahkan 33,89 juta batang rokok ilegal hasil penindakan periode Januari hingga Agustus 2026.

Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) tersebut memiliki nilai Rp50.582.902.320 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp25.431.617.152.

Pemusnahan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat secara simbolis berlangsung di Pendopo Kabupaten Majalengka pada Rabu (21/10).

Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan kedua yang dilakukan Kanwil Bea Cukai Jawa Barat sepanjang 2026.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jawa Barat Awan Jogyantoro menjelaskan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai, baik melalui operasi mandiri maupun sinergi dengan pemerintah daerah.

Kerja sama tersebut turut memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk mendukung penegakan hukum di bidang cukai.

Setelah pemusnahan simbolis di Majalengka, seluruh BMMN dibawa ke PT Mukti Mandiri Lestari (Plan Sadang), Ciwangi, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, untuk dihancurkan, dirusak, dan dibakar hingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Dari total barang yang dimusnahkan, Bea Cukai Cirebon menyumbang 21.908.112 batang rokok ilegal.