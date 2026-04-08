Bea Cukai Perkuat Asistensi Industri Hasil Tembakau di Jatim Demi Tujuan Ini

jpnn.com, MALANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Malang terus memperkuat peran sebagai fasilitator industri dengan memberikan asistensi kepada pelaku usaha di sektor hasil tembakau.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan, transparansi, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Pada Kamis (12/3), Bea Cukai Malang menggelar asistensi kepada CV House of Tobacco, perusahaan hasil tembakau yang baru memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Kegiatan ini bertujuan membekali perusahaan dengan pemahaman menyeluruh terkait tata kelola usaha di bidang cukai.

Dalam asistensi tersebut, Bea Cukai Malang memberikan penguatan terkait kewajiban administrasi, mekanisme pelaporan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog interaktif untuk membahas berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi perusahaan, sehingga solusi yang tepat dapat dirumuskan tanpa mengabaikan ketentuan di bidang cukai.

Sejalan dengan itu, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II juga menerima kunjungan dari Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) Jawa Timur pada Selasa (31/3).

Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi dan usulan kemitraan guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan pabrik rokok skala kecil.