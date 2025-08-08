Bea Cukai Perkuat Kemitraan dengan Pelaku Usaha Lewat Program Kunjungan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus memperkuat kemitraan strategis dengan pelaku industri melalui program kunjungan kerja.

Lamgkah itu dilamukan sebagai bagian sarana membangun komunikasi dua arah, meningkatkan pelayanan, sekaligus memastikan pengawasan berjalan optimal.

Di Semarang, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Imik Eko Putro, bersama Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Mochamad Syuhadak, beserta jajaran melakukan kunjungan resmi ke PT Bentoel Prima, dalam kegiatan bertajuk Knowing Your Customers pada Kamis (31/7).

Presiden Komisaris PT Bentoel Prima, Hendro Martowardojo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bea Cukai dalam membangun dialog terbuka dengan pelaku industri.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara sektor industri dan otoritas kepabeanan. Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan perhatian yang diberikan oleh Bea Cukai kepada PT Bentoel Prima,” ujarnya.

Imik menegaskan program Knowing Your Customers bertujuan memahami karakteristik, tantangan, dan kebutuhan mitra usaha agar kebijakan dan layanan lebih tepat sasaran.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin memahami lebih dalam bagaimana PT Bentoel Prima beroperasi, tantangan yang dihadapi, dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.

Syuhadak menambahkan jika ada kendala dalam proses bisnis, sampaikan kepada kami.