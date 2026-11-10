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Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Pelaku Usaha Lewat Bimbingan Teknis

Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Pelaku Usaha Lewat Bimbingan Teknis
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Bea Cukai terus berupaya memperkuat sinergi dengan pengguna saja. Salah satunya melalui kegiatan bimbingan teknis dan coffee morning. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus berupaya memperkuat sinergi dengan pengguna saja. Salah satunya melalui kegiatan bimbingan teknis dan coffee morning yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Sidoarjo.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman sekaligus menyamakan persepsi antar-pelaku usaha terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

Pada Senin (26/10), Bea Cukai Yogyakarta memberikan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi CEISA 4.0 bagi para pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

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Acara yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) tersebut diisi oleh para narasumber, antara lain Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi I, Bambang Eko Cahyono, PBC Ahli Pertama Bea Cukai Bandar Lampung, Abdul Munir, Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Yogyakarta, Noviany Adiningtyas, serta Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Fasilitas, Kepabeanan Mukhammad Arrofi’.

Para narasumber memandu peserta memahami teknis penggunaan CEISA 4.0 secara mendalam.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang diikuti oleh seluruh peserta.

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Sesi ini dimanfaatkan sebagai wadah bagi para pengusaha untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi CEISA 4.0 selama menjalankan proses bisnis sehari-hari, guna mendapatkan solusinya langsung dari para ahli.

Kegiatan serupa juga digelar oleh Bea Cukai Juanda dalam agenda Coffee Morning: Sinergi Penanganan Barang yang Ditinggalkan di Kawasan Pabean pada Selasa (27/10) di aula Bea Cukai Juanda.

Bea Cukai terus berupaya memperkuat sinergi dengan pengguna saja. Salah satunya melalui kegiatan bimbingan teknis dan coffee morning.

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