Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan TNI-Polri Awasi Barang Ilegal di Daerah & Perbatasan
jpnn.com, MOROWALI - Bea Cukai memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui koordinasi Bea Cukai Morowali bersama Polres Morowali.
Selain itu, pembekalan kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan Bea Cukai Palembang kepada prajurit Yonarmed 15/Cailendra yang akan bertugas dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste.
Kepala Bea Cukai Morowali melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Kapolres Morowali pada Jumat (24/7).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan kawasan industri di Kabupaten Morowali yang terus berkembang hingga penguatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
Kedua instansi juga menekankan pentingnya langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kerja sama yang semakin erat antara Bea Cukai dan Polri dalam menghadapi tantangan pengawasan di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan industri yang terus meningkat.
Dengan dukungan lintas instansi, pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, narkotika, maupun barang terlarang lainnya diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Sinergi Bea Cukai, Polri, dan TNI menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengawasan yang efektif, baik di kawasan industri di daerah maupun wilayah perbatasan
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