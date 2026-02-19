Bea Cukai Perkuat Sinergi UMKM Banten Tembus Pasar Global Lewat FGD Klinik Ekspor
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Bea Cukai menggelar focus group discussion (FGD) Klinik Ekspor bersama UMKM di wilayah Banten pada Selasa (3/2).
Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Banten agar mampu menembus pasar internasional.
Kepala Kanwil Bea Cukai Banten yang diwakili Kepala Bagian Umum Ony Ipmawan menegaskan Klinik Ekspor merupakan bentuk sinergi lintas instansi untuk mendorong UMKM berorientasi ekspor.
“FGD Klinik Ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi dunia usaha, dan pelaku UMKM untuk mendukung UMKM lokal agar mampu menembus pasar internasional,” ujar Ony Ipmawan dalam keterangannya, Kamis (19/2).
FGD menghadirkan narasumber dari berbagai unit strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain Direktorat Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga National Single Window (LNSW).
Direktorat Fasilitas Kepabeanan memaparkan materi tentang pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor dan pemanfaatan fasilitas kepabeanan.
Kemudian LPEI menjelaskan berbagai skema pembiayaan ekspor, mulai dari pembiayaan modal kerja, penjaminan, hingga asuransi ekspor.
Sedangkan LNSW turut memperkenalkan sistem single window serta portal UMKM Kemenkeu Satu sebagai bagian dari integrasi layanan lintas kementerian dan lembaga.
Bea Cukai menggelar FGD Klinik Ekspor bersama UMKM di wilayah Banten pada Selasa (3/2).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pendaftaran PPDB SMA Unggul Garuda Baru Dibuka, Kuota 640 Siswa, Full Gratis
- Kemdiktisaintek Ungkap Jadwal PPDB SMA Unggul Garuda 2026/2027, Beasiswa Penuh
- Guru PPPK Sekolah Garuda Jadi Prioritas di Seleksi CPNS 2026, Ada Afirmasi
- Kontrak Kerja Dosen PPPK Diperpanjang Lagi, Alih Status PNS Batal?
- 21.903 Mahasiswa di Kaltim Terima Program Gratis Biaya UKT pada 2025
- Pendaftaran PPDB SMA Unggul Garuda Dibuka Februari, Ada Kriteria Khusus