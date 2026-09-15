Bea Cukai & Polairud Polresta Jayapura Kota Gagalkan Pengiriman 181 Gram Ganja
jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai bersama Satuan Polairud Polresta Jayapura Kota berkolaborasi menggagalkan pengiriman narkotika berjenis ganja kering sebanyak 181 gram melalui Pelabuhan Laut Utama Kelas II Jayapura pada Senin (31/8).
Pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi pengawasan petugas gabungan terhadap calon penumpang dan barang bawaan guna mencegah pemanfaatan jalur transportasi laut sebagai sarana peredaran narkotika.
Penindakan dilakukan sekitar pukul 23.40 WIT di pintu keberangkatan penumpang Pelabuhan Laut Utama Kelas II Jayapura, Jalan Koti, Kota Jayapura.
Saat pemeriksaan, petugas mendapati seorang calon penumpang yang mencurigakan membawa sebuah tas belanja berwarna ungu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan sejumlah bungkusan plastik bening yang disembunyikan di dalam tas belanja tersebut.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan identifikasi awal terhadap barang yang ditemukan.
Hasilnya, barang tersebut diduga kuat merupakan narkotika golongan I jenis ganja kering.
Setelah dilakukan pembongkaran, penghitungan, dan penimbangan, petugas menemukan sebanyak 14 paket ganja yang dikemas menggunakan plastik bening dengan total berat sekitar 181 gram.
Bea Cukai bersama Satuan Polairud Polresta Jayapura Kota berkolaborasi menggagalkan pengiriman narkotika berjenis ganja kering sebanyak 181 gram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 29 Kg Emas Senilai Rp 73,3 Miliar di 4 Bandara
- Ini Upaya Bea Cukai Malang Agar UMKM Tanaman Hias dan Keripik Tembus Pasar Ekspor
- Bea Cukai Gagalkan Peredaran 796 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sumedang
- 332 Penindakan, Bea Cukai Kendari Amankan 3,9 Juta Rokok Ilegal Beredar di Sultra
- Polres Jakpus Tangkap Pengedar 7,2 Kg Sabu-Sabu Senilai Rp 10 Miliar
- Bea Cukai Pacu Pelaku Usaha KEK Jateng Naik Kelas ke Pasar Global