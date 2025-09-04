menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Bea Cukai-Polda DIY Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Modus Telan Terbesar Ketiga di RI

Bea Cukai-Polda DIY Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Modus Telan Terbesar Ketiga di RI

Bea Cukai-Polda DIY Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Modus Telan Terbesar Ketiga di RI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar di Markas Polda DIY. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim gabungan Bea Cukai, Polri, dan unsur keamanan bandara menggagalkan penyelundupan metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 1.385,5 gram yang dikemas dalam 89 kapsul berwarna kuning pada Rabu (3/9).

Kasus ini merupakan terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan jumlah barang bukti dengan modus telan.

Sabu-sabu tersebut diselundupkan dengan modus telan oleh seorang penumpang berinisial MAM (54) yang baru tiba dari Singapura di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

Baca Juga:

Kasus ini bermula dari analisis profil risiko terhadap MAM, penumpang dengan rute perjalanan Johannesburg–Singapura–YIA.

Pemeriksaan x-ray terhadap barang bawaannya tidak menemukan indikasi mencurigakan, tetapi petugas mendapati obat diare di dalam dompet yang bersangkutan.

Wawancara awal memunculkan kecurigaan akibat jawaban yang tidak konsisten, sehingga dilakukan pemeriksaan fisik dan rontgen di rumah sakit.

Baca Juga:

Hasilnya menunjukkan adanya benda asing di dalam rongga perut.

Plh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono mengungkapkan hingga 3 Agustus 2025, total barang bukti seberat 1.385,5 gram berhasil dikeluarkan dari tubuh MAM dan diserahkan ke Direktorat Narkoba Polda DIY.

Tim gabungan Bea Cukai, Polri, dan unsur keamanan bandara menggagalkan penyelundupan sabu-sabu dengan modus telan terbesar ketiga di RI

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI