Bea Cukai & Polda Riau Amankan 6,9 Kg Sabu dan 969 Cartridge Etomidate di Pekanbaru
jpnn.com, PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau dan Subdit Ditresnarkoba Polda Riau menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan zat berbahaya yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat di Pekanbaru
Dalam operasi yang digelar pada Senin (1/6), tim gabungan mengamankan narkotika jenis sabu seberat 6,9 kilogram dan 969 cartridge Etomidate merek Y di kawasan Jalan Imam Munandar, Bukit Raya
"Respons cepat dibuktikan oleh tim gabungan dengan tertangkapnya terduga pelaku bersama dengan sejumlah barang bukti setelah mendapatkan kami informasi," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis, Novryansyah.
Penindakan bermula dari informasi intelijen mengenai rencana pengiriman narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dalam jumlah besar dari Malaysia menuju Pulau Bengkalis.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri atas unsur patroli laut dan patroli darat segera melakukan operasi pencarian.
Setelah melakukan penyisiran di wilayah perairan dan daratan, petugas mendeteksi perubahan pergerakan target yang telah mencapai daratan Sumatra. Pengejaran kemudian dilakukan hingga ke Kota Pekanbaru.
Di samping Hotel Alpha, tim gabungan menyergap sebuah mobil berwarna putih yang terparkir dan mengamankan seorang pria berinisial IM yang diduga terlibat dalam upaya peredaran barang terlarang tersebut.
Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua tas hitam yang berisi tujuh bungkus besar methamphetamine (sabu) dengan berat 6,9 kilogram serta enam bungkus plastik besar berwarna merah berisi 969 cartridge Etomidate merek Y.
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau dan Subdit Ditresnarkoba Polda Riau menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan zat berbahaya.
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