Bea Cukai & Polres Bengkalis Bongkar Penyelundupan 65 Kg Sabu-Sabu, 2 Tersangka Dibekuk

jpnn.com, BENGKALIS - Polres Bengkalis dan Polsek Bantan bersinergi dengan Bea Cukai Bengkalis membongkar upaya penyelundupan narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) seberat 64,7 Kg di kawasan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau pada Rabu (9/9).

Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis Novryansyah menyampaikan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diberikan masyarakat pada Selasa (8/9) mengenai rencana masuknya sabu-sabu skala besar dari Malaysia melalui jalur laut kawasan Bantan.

"Informasi tersebut diperkuat oleh temuan Polres Bengkalis dan Polsek Bantan terkait keberadaan kendaraan penjemput di lokasi target," ungkap Novryansyah.

Tim gabungan pun langsung menyusun strategi penyelidikan dan menyiagakan armada darat serta laut pada Rabu (9/9) dini hari, hingga akhirnya berhasil memantau pergerakan kapal nelayan pembawa narkotika.

Kemudian, tim gabungan berkoordinasi dengan tim darat untuk mencegat armada penerima barang di darat.

Menerima sinyal dari tim laut, tim darat bergerak cepat melakukan penyergapan di Jalan Jend. Sudirman Desa Bantan Air dan mengamankan mobil bak terbuka L-300 yang dikendarai tersangka SZ.

"Dari penggeledahan kami mendapati empat karung goni berisi 65 bungkus sabu yang rencananya akan ditimbun di gudang penampungan Jalan Kelapapati Laut," beber Novryansyah.

Tak berhenti di situ, lanjut dia, dari pengembangan yang dilakukan tim gabungan berhasil membekuk dua tersangka lain di Desa Bantan Timur, yaitu S yang berperan sebagai becak laut dan P selaku becak darat tambahan.